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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صباح اليوم الاثنين، عن إفلات طائرة إسرائيلية مقاتلة أخرى من صاروخ سوري مضاد فجر السبت الماضي.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، "إن طائرة مقاتلة أخرى خلال الحدث في الشمال فجر السبت تمكنت من الإفلات من صاروخ مضاد".

ويُذكر أن الدفاعات الجوية السورية قد أسقطت طائرة حربية إسرائيلية فجر السبت الماضي بعد إغارتها على أهداف بسوريا، بعد أيام من تهديد النظام السوري بالرد على أي اختراق إسرائيلي للأراضي السورية.

وأسفر الهجوم عن إسقاط الطائرة وإصابة طياريها أحدهم بجراح خطيرة، وزعم الاحتلال أنه ردّ بإسقاط الدفاعات السورية والإغارة على عدة أهداف أخرى بسوريا.

واتهم الاحتلال إيران بالوقوف وراء الحادث، مُهددة بـ "إصابة الإخطبوط" (إيران) بعد سياسة الهجوم على أذرعها في المنطقة.

ويعقد المجلس الوزاري المصغر الكابينيت اجتماعات متتالية منذ السبت الماضي لبحث تداعيات الهجوم، وقد ناقش خلال اجتماع أمس الأحد، اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد "إيران" في حال تكرر هجوم مماثل.

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية تحقيقاً أولياً حول حادثة سقوط طائرة F16 الحربية التي سقطت بصواريخ الدفاعات الجوية السورية فجر أمس.

وقالت الصحيفة مساء أمس الأحد، "إن التحقيق الأولي يشير إلى أن طاقم طائرة الـ F16 كان قادرا على تحديد وتجنب صواريخ الدفاعات السورية وقد وصل تحذير للطاقم بشأنها".

وأضافت: "لكن لأسباب لم يتم توضيحها بشكل تام بعد فإن الطاقم لم يكن لديه الوقت للقيام بمناورة التهرب وعند اقتراب الصواريخ تخلى الطاقم عن الطائرة".

وأوضحت الصحيفة أن الصواريخ التي أطلقت نحو الطائرة الإسرائيلية كانت من نوعين SA 5و SA17"، زاعمة أن الطائرات الإسرائيلية تمكنت من تدمير حوالي نصف بطاريات الدفاعات الجوية السورية خلال الهجمات.