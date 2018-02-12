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غزة - الرسالة نت

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، د. أشرف القدرة، صباح اليوم الاثنين، أن شلل تام شلل تام حدث في غرف العمليات الجراحية في المستشفيات جراء توقف شركات النظافة عن العمل.

وقال القدرة في تصريح صحفي: " شلل تام في غرف العمليات الجراحية في المستشفيات بسبب تراكم القاذورات جراء توقف شركات النظافة عن العمل لليوم الثاني على التوالي".

وأضاف القدرة، أن الطواقم الطبية لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة جراء تراكم القاذورات وعدم توفر بيئة امنة لتقدم الخدمات الصحية للمرضى.

وكان القدرة أعن في وقت سابق أمس، "ارباك في تقديم الخدمات الصحية جراء توقف شركات النظافة عن عملها في كافة المرافق الصحية لعدم تليقها لمستحقاتها المالية".

وكانت شركات النظافة قد خاضت إضرابا عن العمل الشهر الماضي لعدم تلقيها مستحقاتها المالية، وعلّقته بعد تخصيص وزير الصحة جواد عواد دفعة مالية لها من مستحقاتها المتأخرة، لكنها أمهلت الوزارة أسبوعًا لحل الأزمة بشكل نهائي.

ووفق بيان وزارة الصحة، فإنه يعمل في قطاع النظافة 832 عاملًا، حيث لم يتلقوا رواتبهم منذ 4 شهور، وتبلغ قيمة التعاقد الشهري لخدمات النظافة 943 ألف شيكل (11.3 مليون شيكل سنويًا).

وشدد القدرة على أن توقف الخدمات سيكون له تداعيات خطيرة على الخدمات الصحية كافة، لأن خدمات النظافة تقدم في 13 مستشفى و54 مركزا للرعاية الأولية و22 مرفقا صحيا آخر في الوزارة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، عن توقف المولدات الكهربائية في عدد المرافق الصحية لتصل حتى اللحظة الى 3 مستشفيات و14 مركزي صحي.