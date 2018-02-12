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غزة - الرسالة نت

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، إن حدث إسقاط الطائرة (الإسرائيلية) بالصواريخ السورية، حدث مهم ونوعي.

وأضاف أبو عبيدة في تصريح لقناة "الميادين" اللبنانية، أن حدث إسقاط الطائرة عمل بطولي ويجب البناء عليه، لردع العربدة (الإسرائيلية).

وأكد أن ما تم في شمال فلسطين المحتلة، شكل ضربة مهمة وقوية لسلاح الجو (الإسرائيلي).

وكانت الدفاعات السورية، تمكنت قبل يومين من إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية من نوع (F16)، بصواريخ مضادة، حيث كانت تغير على أهداف إيرانية داخل سوريا، ما شكل حالة من الهلع في الوسط الرسمي (الإسرائيلي).