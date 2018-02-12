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الرسالة نت - وكالات

تعرض أرسنال لخسارة جديدة أمام توتنهام (0-1), ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، ليصبح الفريق الأسوأ بالمسابقة في مباريات خارج الديار.

ولعب أرسنال بقيادة أرسين فينغر هذا الموسم 14 مباراة خارج ملعب "الإمارات"، حقق 3 انتصارات فقط على بيرنلي (1-0)، وكريستال بالاس (3-2), وإيفرتون (5-2).

في المقابل, تعادل خارج الديار في 4 مباريات أمام تشيلسي (0-0)، وساوثهامبتون (1-1)، ووست هام (0-0), ووست بروميتش ألبيون (1-1).

وتعرض أرسنال مع المدرب أرسين فينغر لـ7 هزائم حتى الآن في جميع المباريات التي لعبها أي بنسبة 50%، إذ سقط أمام ستوك سيتي (0-1)، وليفربول (0-4)، وواتفورد (1-2)، ومانشستر سيتي (1-3)، وبورنموث (1-2)، وسوانزي سيتي (1-3), وأخيرا توتنهام (0-1).

وبهذه النتائج المخيبة للآمال يكون أرسنال قد حقق 13 نقطة من أصل 42 ممكنة في 14 مباراة، الأمر الذي يعني أن "المدفعجية" حصد 30% فقط من مجموع النقاط الممكنة.