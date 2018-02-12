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الرسالة نت - وكالات

تعرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لخسارة مالية كبيرة في نهاية عام 2017, بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, بإجراء إصلاحات ضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن اليونايتد كشف عن تعرضه لخسائر مالية في النصف الثاني من 2017 بقيمة 23.8 مليون يورو، نظرا لانخفاض نسبة الضرائب على الشركات الأمريكية من 35% إلى 21%.

وكان قرار ترامب المتعلق بالإصلاحات الضريبية قد دخل حيز التنفيذ يوم 22 ديسمبر الماضي، وهو ما أثّر مباشرة على ملاك النادي الإنجليزي عائلة غلازر الأمريكية، باعتبار أنه ساهم في انخفاض قيمة بعض الأصول الخاصة بالنادي في الولايات المتحدة.

ورغم تلك الخسارة المالية، بقي اليونايتد أغنى ناد في العالم، متقدما على نظيره ريال مدريد، وفقا لشركة "ديلويت" الإنجليزية التي أكدت أن مبيعات "الشياطين الحمر" ارتفعت بنسبة 4% في الربع الأخير من عام 2017، ووصلت إلى 184.9 مليون يورو، بفضل عودة الفريق لدوري الأبطال.