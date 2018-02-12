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الرسالة نت - وكالات

أصبح دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة، لغزا بالنسبة للمدير الفني إيرنيستو فالفيردي، في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

واستبعد فالفيردي اللاعب سواريز، من قائمة فريقه التي واجهت خيتافي أمس الأحد الأحد، في الجولة الـ"23" من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, إن فالفيردي أقنع اللاعب بعدم الرحيل في يناير الماضي، وسيحصل على فرصته مع الفريق "الكتالوني" بالموسم الجاري, إلا أن ذلك الأمر لم يحصل حتى الآن.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن سواريز لم يشارك في الدوري الإسباني منذ يناير المنصرم إلا في دقيقة واحدة فقط.

وأشارت إلى أن آخر ظهور لسواريز مع برشلونة كان في كأس إسبانيا يوم 17 يناير الماضي أمام إسبانيول, ومنذ ذلك الحين أصبح خارج قائمة فالفيردي في 5 مباريات بمختلف البطولات، وجلس على مقاعد البدلاء مرتين.