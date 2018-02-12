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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أنقذت الشرطة الفلسطينية، جندي ومجندة (إسرائيلية)، هاجمها شبان فلسطينيون في مدينة جنين، ظهر الاثنين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جنديين دخلا إلى مدينة جنين عن طريق الخطأ، هاجمهما الشبان الفلسطينيون، فيما نجحت قوات الشرطة الفلسطينية في تخليصهما على حاجز الجلمة وتسليمهم للاحتلال.

وقالت الصحيفة إن الجنديين عادا إلى الجانب (الإسرائيلي)، فيما يجرى التحقيق في الحادث.

وأفاد الجيش (الإسرائيلي) أن أحد أسلحة الجنود قد سرقت خلال هجوم الشبان عليهم، فيما أصيب الجنديين بجروح طفيفة وتحطم زجاج السيارة التي كانا يستقلانها.

وكشفت القناة العاشرة عن تنسيق بين جيش الاحتلال والشرطة الفلسطينية لإعادة قطعة السلاح التي أخذها شاب فلسطيني من المجند.















