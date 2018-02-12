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الرسالة نت - فادي حجازي

تلقى فريق خدمات الشاطئ ضربة قوية, بعدما خسر أمام الأهلي (1-2), ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجعلت الهزيمة فريق الشاطئ يتواجد في المنطقة المظلمة, الذي تؤدي بصاحبها إلى نفق الهبوط للدرجة الأولى.

ويحتل "البحرية" حاليا المركز الثاني عشر والأخير برصيد 13 نقطة, وهو مكان لا يليق بطموحات وعراقة الفريق.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز أربعة أسباب جعلت الفريق يتواجد في مكان لا يحسد عليه هذا الموسم.

1- صفقات غير مؤثرة:

استبشر عشاق "البحرية" خيرا, عندما أعلن النادي عن إتمام التعاقد مع ثمانية لاعبين في الانتقالات الصيفية وهم: عاصم أبو عاصي, وإسماعيل عبدو, ومحمد القاضي, وأدهم المقادمة, ويوسف شلدان, وعبد الكريم البريم, وإسماعيل أبو دان, وجمال الريفي (توفي في 29 أكتوبر الماضي), بالإضافة لحربي السويركي في الانتقالات الشتوية, كما جدد تعاقده مع سليمان العبيد, وواصل استعارته لمحمود عطية.

ورغم تلك الأسماء المميزة, إلا أنه لم ينجح أي منهم بفرض بصمة واضحة مع الفريق, في ظل تراجع مستوى الجميع دون استثناء, ما أصاب الجماهير بحالة من الغضب الشديد, جراء المستوى "المتواضع" الذي قدمه اللاعبون.

2- إيقاف أبو عاصي:

شكّل إيقاف الحارس عاصم أبو عاصي ضربة قوية للفريق منذ نهاية الجولة السادسة أمام غزة الرياضي, ليدفع "البحرية" ثمن خطأه غاليا, بعدما عجز البديلان إسماعيل عبدو ومحمد مطر عن تعويضه.

وارتكب أبو عاصي خطأ فادحا كان بالإمكان تجاوزه, عندما اعتدى على لاعب غزة الرياضي في ذلك اللقاء, قبل أن يعلن اتحاد القدم عن إيقافه سنة ميلادية, وهو القرار الذي أربك حسابات "البحرية" في مسألة حراسة المرمى.

3- الإدارة والجهاز الفني:

تتحمل الإدارة جزءا من مسؤولية ما يحدث مع الفريق, بدليل تخليها عن واجباتها تجاه الجهاز الفني الأول هذا الموسم بقيادة حمادة شبير.

وأكبر دليل على ذلك, أن شبير كان قد تقدّم باستقالته من تدريب الفريق, قبل ساعات فقط من خوض لقاء اتحاد الشجاعية في الجولة التاسعة, ثم أعلنها لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة, بسبب عدم دعم الإدارة لقراره بإيقاف اثنين من اللاعبين الأساسيين, لأسباب فنية.

وتعاقد مجلس الإدارة بعد شبير, مع ربحي سمور, تلاه إحميدان بربخ, إلا أن النتائج لم تتحسن وازدادت سوءا, لا سيما أن الفريق لم يحقق الفوز منذ انتصاره على اتحاد خانيونس (3-1) في الجولة السابعة.

4- انعدام الروح القتالية:

أصبحت جماهير الفريق تشكك بانتماء البعض لقميص النادي, خاصة بعد انعدام الروح القتالية داخل "المستطيل الأخضر" في المباريات.

ولعل أقرب دليل على ذلك الأمر, التراجع الكبير في مستوى العديد من اللاعبين, عدا عن ظهور آخرين بمستوى "متواضع", رغم تحفيز الجماهير لهم, ما أسهم بصورة واضحة بتواجد الفريق في موقف صعب للغاية بجدول الترتيب.