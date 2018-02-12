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غزة- الرسالة نت

أكد النائب في المجلس التشريعي أشرف جمعة أن تقديم دولتي الإمارات وقطر الدعم المالي لمستشفيات قطاع غزة يمثل وصمة عار في جبين حكومة الوفاق التي تتنكر لمعاناة سكان قطاع غزة.

وأضاف جمعة في تصريح صحفي وصل الرسالة مساء الاثنين، أن "السلطة الفلسطينية منشغلة في ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية على حساب معاناة غزة التي توشك على الانهيار".

وأوضح جمعة أن هذه الحكومة تعمل على تعميق الانقسام من خلال التنكر لحاجات المواطنين الأساسية من الغذاء والعلاج والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الحكومة أصبحت أداة بيد السلطة لزيادة الحصار على المواطنين في غزة.

ورأى جمعة أن السلطة باتت صاحبة وظيفة أمنية فقط، مهمتها حماية أمن إسرائيل كما جرى في حادثة اغتيال الشهيد أحمد جرار الاسبوع الماضي، وكسر روح المقاومة بغزة عبر زيادة ضغط الحصار عليها والتهرب من تطبيق المصالحة.

وكانت دولتي الإمارات وقطر قد أعلنتا في وقت سابق عن تقديم دعم مالي لقطاع غزة من أجل توفير الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء في مستشفيات القطاع بعد تنكر حكومة الوفاق لها.