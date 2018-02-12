تصغير الخط تكبير الخط

القدس المحتلة -الرسالة نت

هدد وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إيران، عبر صحيفة سعودية، وذلك في أعقاب إسقاط طائرة "F-16" إسرائيلية.

وفي تصريحات لصحيفة "إيلاف" السعودية، قال كاتس إن "إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة إسرائيلية، مجرد حالة عابرة"، مهددًا بتلقين إيران "درسًا لن تنساه".

كاتس، الذي يشغل أيضا عضوية في المجلس الأمني الوزاري "الكابنيت"، قال إن "قواعد اللعبة لم ولن تتغير، وإسرائيل ستستمر في الحفاظ على تفوقها الجوي بالمنطقة".

وعاد كاتس للتهديد قائلا، إنه "في حال استمرت إيران في التهديد والقيام بعمليات هجومية ضد إسرائيل من سوريا، فإننا سنلقنها درسًا لن تنساه أبدا".

وبحسب كاتس فإن "إسرائيل غير معنية بالتصعيد، إلا أنها ستستمر في تطبيق الخطوط الحمر كما فعلت البارحة، ولن تسلم بالتموضع الإيراني في سوريا، والمس بسيادتها ونقل الأسلحة المتطورة لحزب الله في لبنان".

وقال يسرائيل كاتس إن "إيران خرقت خطوطًا حمرا وتلعب بالنار والجيش السوري الذي انضم للأجندة الإيرانية سيجد نفسه تحت النيران إذا استمر بالتعاون ومنح إيران إمكانية التموضع على الأرض السورية".

وختم كاتس حديثه للصحيفة السعودية، بالقول إن "المعركة ضد التمدد والعدوان الإيراني في المنطقة يجب أن تكون في سوريا أيضًا، وعلى كل الجهات في المنطقة والأسرة الدولية، وكل الذين يريدون الاستقرار عليهم أن يعملوا الآن معًا كي يلجموا إيران وإيقاف تواجدها العسكري في سوريا ووقف مساعدتها لحزب الله في لبنان".

يشار إلى أن صحيفة "إيلاف" لديها علاقات وطيدة مع مسؤولين إسرائيليين، وتعتبر من أوائل الصحف العربية التي "طبّعت" مع إسرائيل علنا.

عربي21