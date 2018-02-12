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طرد أمن الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين، النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، من جلسة لجنة التربية والتعليم في الكنيست، بعد أن هاجمت سياسات القتل التي ينفذها جنود من الجيش الإسرائيلي.

وقالت زعبي في الجلسة إن "القاتل قاتل أيضا عندما يقتل مرة واحدة في حياته.. الجيش الإسرائيلي نفذ عدة جرائم قتل".

وفي أعقاب ذلك، قال رئيس اللجنة، يعكوف مرغي، إن "جنود الجيش الإسرائيلي ليسوا قتلة"، وأبعد النائبة زعبي عن الجلسة.

وناقشت الجلسة اقتراح قانون "كسر الصمت" (شوبريم شتيكا)، وبموجب القانون فإنّه يحق لوزير التربية والتعليم منع دخول منظمات يسارية إلى المدارس.