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رام الله - الرسالة نت

واصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ملاحقاتها واعتقالاتها لأهالي الضفة على خلفية انتماءاتهم السياسية؛ حيث اعتقلت مواطنًا، فيما تواصل اعتقال آخرين دون أي سند قانوني.

ففي الخليل، اعتقل جهاز الأمن الوقائي صباح أمس الشاب عاصم كرامة، بعد وصوله إلى مقر الجهاز أمس لإحضار هويته المحتجزة لديهم منذ يوم تسليم استدعاء لعمّه جمال قبل 4 شهور.

وفي سياق متصل، يواصل الأسير المحرر أنس الهشلمون إضرابه عن الطعام لليوم الثامن على التوالي في سجون السلطة في الخليل لاعتقاله دون تهمة.

وفي قلقيلية تواصل أجهزة السلطة اعتقال أحمد حسنين منذ 285 يومًا، كذلك تواصل اعتقال كل من الأسرى المحررين الشيخ ميسرة عفانة، وصالح داود، وعبد الله ولويل، ومحمود خدرج، ولؤي فريج، وإبراهيم زيد، وصالح أبو صالح منذ ما يزيد عن 4 أشهر، رغم صدور قرار بالإفراج عنهم اليوم.