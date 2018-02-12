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غزة- الرسالة نت

نظمت دائرة العلاقات العامة والإعلام بحركة حماس في مدينة جباليا شمال غزة، زيارات للجان الإصلاح ومركز شرطة جباليا النزلة بهدف تعزيز العلاقات ومتابعة سير العمل ومعالجة بعض القضايا التي تتعلق بالمصلحة العامة.

وشارك في الزيارة النائب في المجلس التشريعي محمد شهاب والقيادي في حماس فايق الناعوق ورئيس قسم الصيدلة بجمع الشفاء الطبي منير البرش.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة والإعلام أن الهدف من هذه الزيارات هو بحث سبل التعاون والعمل المشترك مع لجان الإصلاح ومركز الشرطة لمساندتهم في معالجة القضايا والمشاكل خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين.

من جانبه أشاد فايق الناعوق القيادي في حركة حماس بجهود لجان الإصلاح في إصلاح ذات البين والحفاظ على سلامة ووحدة النسيج الاجتماعي لأبناء شعبنا، مشيراً أن اللجان تسعى إلى ترسيخ السلم والأمن المجتمعي ومتابعة المشاكل في مهدها، وتوجيه الناس نحو الشريعة الإسلامية السمحاء وبث بذور التعاون على البر والتقوى بين أبناء المجتمع الواحد.

بدوره ثمن منير البرش جهود مركز الشرطة لما يقدمه من خدمات في الحفاظ على الأمن وممتلكات المواطنين والنظام العام خصوصاً في ظل قلة الإمكانيات وتشديد الحصار.

وفي نهاية الزيارات تم تكريم لجان الإصلاح في جباليا النزلة ومركز الشرطة بدروع شُكر وعرفان تقديراً لجهودهم التي يبذلونها في خدمة الدّين والوطن.