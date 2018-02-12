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رام الله - الرسالة نت

قال اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية في تصريح لوكالة وطن 24، إن عملية تسليم الجنديين قبل قليل على حاجز الجلمة شمال جنين، تمت بعد وصول إشارة من الجانب الاسرائيلي بفقدان جنديين ظهر اليوم داخل المخيم.

وأضاف الضميري أن عملية التسليم تمت بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بناءً على مسؤوليتنا الوطنية وحفاظاً على المصلحة العامة.

يذكر أن وسائل إعلامية تناقلت خبر تسليم الأجهزة الأمنية الفلسطينية لجنديين إسرائيليين بعد الاعتداء على سيارتهما من قبل شباب بجنين.