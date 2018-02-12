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غزة- الرسالة نت

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة عن العمل بجدول وصل كهرباء 4 ساعات مقابل 12 ساعة قطع، بسبب العجز في كميات الطاقة المتوفرة لقطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان صحافي اليوم الاثنين، وصل الرسالة نت، إنه سيجري العمل اليوم بجدول 4 ساعات وصل مع نسبة العجز مقابل 12 قطع في محافظات القطاع كافة.

وأوضحت أن الخطوط المصرية متعطلة عن العمل منذ 3 أيام، فيما تعمل الخطوط الإسرائيلية بقدرة 120 ميجا واط ومحطة توليد الكهرباء بـ 25 ميجا واط. وذكرت أن نسبة العجز تصل إلى قرابة 355 ميجا واط.