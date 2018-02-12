تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

حسم بيت حانون الرياضي موقعة خدمات جباليا لمصلحته (3-1), ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

وسجل ثلاثية "الحوانين" عبد الكريم نصير (35), وغسان أبو عودة (47), وعماد السماعنة (87), بينما أحرز هدف خدمات جباليا أحمد حلاوة (84).

وشهدت المباراة طرد ناصر الطناني من خدمات جباليا (36), وعبد الكريم نصير من "الحوانين" (59).

ورفع الفائز رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد الخاسر 23 نقطة في المركز الثاني.

وفي لقاء آخر, فاز الاستقلال على اتحاد دير البلح (2-0).