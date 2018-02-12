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الرسالة نت-ترجمة خاصة

كشفت الرقابة الإسرائيلية، لجيش الاحتلال، مساء الاثنين عن اعتقال فلسطيني من مدينة أم الفحم شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأخر يحمل الجنسية التركية بزعم توفيرهما دعم مالي لحركة حماس.

وأفاد موقع ريشت كان العبري، إن الشاباك والشرطة الإسرائيلية قاما بعملية مشتركة الشهر الماضي، اعتقلت شخصين مشتبه بهما بتوظيف الأموال لحركة حماس ومنشأها في الأراضي التركية.

وكشف الموقع أن الذين تم اعتقالهم هم الفلسطيني "ضرغام جبارين" من مدينة أم الفخم، وآخر تركي يدعى "كميل طقلي" يعمل محاضراً في مجال القانون يعملان لدى تمويل حركة

وزعم جيش الاحتلال، أنه تم تجميد جباريك وطقلي في تركيا من قبل القيادي في حماس زاهر جبارين وهو أسير محرر بصفقة "شاليط" عام 2011 ويعمل مسؤولا عن ميزانية حماس.

وأشار إلى أن التحقيق مع طقلي، أوضح أن تركيا تساهم في تعزيز قدرات حماس العسكرية بسبل مختلفة، بما فيها شركة SADAT التي أنشئت بتعليمات من المدعو عدنان بشا وهو مستشار مقرب من مسؤولين في الحكومة التركية.

واتهم جيش الاحتلال الحكومة التركية بإنشاء تلك الشركة بهدف تزويد بالأموال والأسلحة ما يسمى ب-"جيش فلسطين"، وساعد أحد موظفي تلك الشركة قياديين كبار في حماس على زيارة معرض أسلحة أقيم في تركيا عام 2015 عبروا فيه عن اهتمامهم بقدرات الطائرات المسيرة.

وحسب ادعاء الجيش، فإن ضرغام تلقى من المسؤولين عنه في تركيا مئات الآلاف من اليوروهات بهدف تحويلها إلى خلايا تابعة لحركة حماس حيث أخبأها في أماكن مختلفة، وأثناء التفتيش في منزله تم ضبط مبلغ بقدر 91,000 يورو كان ينوي تحويله إلى الضفة.