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غزة - الرسالة نت

عبّر غسان البلعاوي المدير الفني لغزة الرياضي, عن حزنه الكبير, عقب الخسارة الثقيلة أمام شباب رفح (1-4), ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الممتازة.

وقال البلعاوي لـ"الرسالة نت", إن فريقه فقد آماله بالمنافسة على اللقب بشكل كبير, متمنيا أن تتحسن النتائج في الأسابيع المقبلة.

وأضاف: "أعتقد أننا حققنا المطلوب منا هذا الموسم وهو التواجد في المراكز المتقدمة, للأسف لا نملك النفس الطويل للصراع على البطولة".

ولم يحقق الرياضي سوى 4 نقاط فقط من أصل 15 ممكنة خلال الدور الثاني, ما جعله يبتعد نوعا ما عن صراع اللقب.

يشار إلى أن غزة الرياضي يحتل المركز الرابع في دوري الممتازة برصيد 26 نقطة.