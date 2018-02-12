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الرسالة نت-ترجمة خاصة

كشف رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، عن إجراءه اتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية، لفرض السيادة على المستوطنات في الضفة المحتلة.

وقال نتنياهو اليوم الاثنين، خلال جلسة لكتلة حزب الليكود، إن مشروع فرض السيادة على الضفة المحتلة، يجب أن يتم تنسيقه مع الأمريكيين، لارتباطهم الاستراتيجي بدولة "إسرائيل".

وشدد نتنياهو على ضرورة أن تكون هذه الخطوة، بمبادرة رسمة من الحكومة "الإسرائيلية"، وليست مباردة خاصة، كون إنجازها يعتبر خطوة تاريخية.

وكان حزب الليكود الحاكم في "إسرائيل" قد وافق بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة-وضمها إلى إسرائيل.

وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود في 31 من ديسمبر الماضي، الذي يتشكل من 3700 عضو، ومن المتوقع أن يعمل الحزب الحاكم على تمريره في الكنيست فيصبح قانونا.