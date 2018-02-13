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القاهرة- الرسالة نت

عقد مساء الاثنين، اجتماعا بين وفد حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وعضوية خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماد، ووفد تيار محمد دحلان برئاسة سمير المشهراوي وسفيان أبو زايدة وأسامة الفرا.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الاجتماع ناقش الاوضاع السياسية والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وكذلك الوضع الانساني المتفجر في قطاع غزة، وجري البحث في آليات التخفيف من معاناة أهل القطاع التي وصلت أوضاعهم إلى مستوى لم يعد بالإمكان تحمله.

وكذلك تم بحث سبل إنجاح جهود المصالحة والتأكيد على أهمية الدور المصري وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.