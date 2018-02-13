تصغير الخط تكبير الخط

أنقرة - الرسالة نت

أعلن رئيس بلدية أنقرة، الاثنين، أن لديهم نوايا بتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الأمريكية إلى "غصن الزيتون".

وقال رئيس بلدية أنقرة مصطفى تونه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه يدرس تغيير اسم شارع "Nevzat Tandoğan Cd" نيفزات تاندوغان الذي يقع فيه مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة التركية، إلى "غصن الزيتون"، وهو الاسم الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على العملية العسكرية في منطقة تل عفرين السورية ضد المسلحين الأكراد.

وأضاف تونه في تغريدته أنه سيقدم هذا الاقتراح إلى مجلس البلدية قريبا للنظر في الموافقة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية "غصن الزيتون" لا تحظى بتأييد واشنطن التي تدعم "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال سوريا.