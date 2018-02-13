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بغداد - الرسالة نت

يحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلد الذي شهد دمارا كبيرا خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لوزارة التخطيط العراقية.

وأوضح وزير التخطيط سلمان الجميلي خلال مؤتمر دولي في الكويت أن هذه التكلفة تستند إلى دارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون.

وأشار الجميلي إلى أن الحجم الكلي للأضرار والخسائر بالعراق بلغ 45.7 مليار دولار.

وتستضيف الكويت مؤتمرا بشأن إعادة إعمار العراق يستمر على مدار 3 أيام.

وبحسب المدير العام في وزارة التخطيط العراقية قصي عبدالفتاح، فإن بغداد في حاجة إلى 22 مليار دولار بشكل فوري.

وفي جلسة موازية خلال فعاليات مؤتمر إعادة إعمار العراق تعهدت وزارة الأوقاف الكويتية بالإضافة لمنظمات غير حكومية كويتية بـ50 مليون دولار من أجل جهود إعادة إعمار العراق.

كما تعهدت منظمات غير حكومية دولية وجمعيات إغاثية بتقديم 330 مليون دولار.

بي بي سي