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غزة - الرسالة نت

تعاقد نادي اليرموك أحد فرق دوري الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال", مع الحارس أحمد عليان لموسم واحد, عقب حصوله على ورقة الاستغناء من غزة الرياضي.

وأكد عليان انضمامه لليرموك, في ظل حرصه على المشاركة بشكل أساسي في اللقاءات, لا سيما أنه لم يخض أي مباراة رسمية مع "العميد".

وكان حارس غزة الرياضي قد لعب الموسم المنصرم مع المشتل على سبيل الإعارة, وظهر بشكل جيد في العديد من المباريات.

يشار إلى أن دوري الدرجة الثالثة سينطلق في السادس عشر من مارس المقبل, علما أن القرعة ستجري في السادس منه.