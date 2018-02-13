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مؤمن مقداد - الرسالة نت

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التنسيق الأمني حفظ حياة الجنديين أمس الاثنين، في جنين.

وقال الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية، إن التحقيق في الحادث ما زال متواصلا، "ومن الواضح بالفعل في الجيش أنه لولا التدخل العنيد من رجال الشرطة الفلسطينية، فإن الحادث سينتهي بقتل وحشي أمام الكاميرات".

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق الأولي في الحادث يظهر أن جنديا في الخدمة الإجبارية دخل طريقه من شافي شومرون إلى العفولة كجزء من مهمة إدارية.

وأصيب الجنديان بجروح طفيفة بعد هجوم المواطنين عليهم ونجاحهم في الحصول على قطعة سلاح منهم، فيما استطاعت الشرطة تخليص الجنديان من أيدي المواطنين وتسليمهما للاحتلال.