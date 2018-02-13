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الضفة المحتلة-الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في محافظات الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا في مناطق مختلفة من الضفة بدعوى أنهم مطلوبين، مؤكدة أنه جرى نقلهم إلى الشاباك للتحقيق معهم.

وفي طولكرم، أوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس وداهمت عدة منازل واعتقلت كلا من: نهاد ابو حرب، ومحفوظ ابو عيشة، وعلاء أبو قصيدو، وفارس خليفة.

ومن مخيم قلنديا، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين أحمد عودة، وجاسر عبد ربه، من مخيم قلنديا شمال القدس.

وفي سلواد شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن فادي حماد، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فتاتين بالأغوار بزعم أنهما ترتديان الزي العسكري وبحوزتهما مسدس وتم إحالتهما للتحقيق.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال وضعت بوابة حديدية الكترونية على مدخل بلدات مادما وتل وبورين قضاء نابلس.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدات اذنا وتقوع ومخيم عايدة.