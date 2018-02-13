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غزة-الرسالة نت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً وباردأ، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار تدريجياً، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد المواطنين اليوم من احتمال تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات.

ويكون الجو غدا الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم الجمعة القادم، غائماً جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.