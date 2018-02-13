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الرسالة نت-ترجمة خاصة

ذكرت صحيفة "إسرائيل" هيوم العبرية، أن أجهزة أمن السلطة أعادت سلاح الجنود (الإسرائيليين) الذي خطفه الفلسطينيين في جنين أثناء محاولة قتلهم من قبل الشبان الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية، مساء أمس، أن أجهزة السلطة بالتنسيق مع قوات الجيش تمكنت من العثور على السلاح خلال محاولة قتل الجنود في جنين.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش قامت بإجراء تنسيق عالي المستوى مع أجهزة السلطة وطالب منهم تكثيف الجهود للبحث عن السلاح، وإلا سيعمل جيش الاحتلال ليلا بمداهمة المنطقة وإجراء عمليات تفتيش واسعة.

وأنقذت أجهزة أمن السلطة ظهر أمس الاثنين، جندي ومجندة (إسرائيلية)، هاجمها شبان فلسطينيون في مدينة جنين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جنديين دخلا إلى مدينة جنين عن طريق الخطأ، هاجمهما الشبان الفلسطينيون، فيما نجحت قوات الشرطة الفلسطينية في تخليصهما على حاجز الجلمة وتسليمهم للاحتلال.

وأفاد الجيش (الإسرائيلي) أن أحد أسلحة الجنود قد خطفت خلال هجوم الشبان عليهم، فيما أصيب الجنديين بجروح طفيفة وتحطم زجاج السيارة التي كانا يستقلانها.

أثناء تسلم الاحتلال للسلاح



