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القدس المحتلة-الرسالة نت

من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء، محاكمة الفتاة عهد التميمي، التي تحولت إلى رمز فلسطيني للاحتجاج، عندما ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع جنوداً (إسرائيليين).

وتواجه عهد، 12 اتهاماً من بينها الاعتداء والتحريض، في محكمة عوفر العسكرية بالضفة.

وأثارت محاكمة عهد، التي من المرجح أن تستغرق أشهر، اهتماماً عاماً كبيراً وإدانات دولية واسعة بسبب سجن فتاة قاصر.

وكانت عهد (17 عاما) قد ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع وتضرب جنديين إسرائيليين، كانا يحاولان اقتحام ساحة منزل عائلتها أثناء احتجاج في بلدة النبي صالح، مسقط رأس عهد.

وانتقدت جماعات حقوق إنسان والاتحاد الأوروبي وغيرهم، تعامل إسرائيل مع عهد، حيث سلّط ذلك الضوء على نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يمثل أمامها الشباب الفلسطيني في الضفة.