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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هآرتس:

وافق الكنيست على تطبيق القانون (الإسرائيلي) على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات

ترامب لبوتين: حان الوقت لتحقيق اتفاق سلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين

مصادر المياه في "إسرائيل" معرضة للخطر على الرغم من استخدام المياه المحلاة

محاضر من تركيا ومواطن (إسرائيلي) ساعدا في تحويل ملايين الدولارات إلى حماس

يديعوت أحرونوت:

أعاد الجيش (الإسرائيلي) مواطنا لبنانيا دخل "إسرائيل" قبل يومين

بفضل التنسيق الأمني تم منع كارثة كانت ستحدث للجنود لولا تدخل الشرطة الفلسطينية

العملية ضد داعش في سيناء: اعتقل الجيش المصري 400 ناشط من بينهم رعايا أجانب

وافق الكنيست على قانون رفع مخصصات العجز في القراءتين الثانية والثالثة

وافق الكنيست على أن: جامعة أرييل ستكون تابعة لمجلس التعليم العالي

معاريف:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

قتل 10 مسلحين واعتقل 400 خلال عملية سيناء في مصر

نتنياهو: أنا على اتصال مع حكومة ترامب بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في "الأراضي المحتلة"

تقارير لوكالة فرانس برس: لدى العراق أدلة تشير إلى أن البغدادي على قيد الحياة ويتلقى العلاج في مستشفى ميداني في سوريا

عباس إلى بوتين: "الولايات المتحدة لا تستطيع أن تربط أكثر بين الفلسطينيين وإسرائيل"

وافق الكنيست على قانون المعاشات التقاعدية

"إسرائيل" هيوم:

أعادت الأجهزة الأمنية الفلسطينية السلاح الذي سرق أثناء محاولة قتل الجنود في جنين

السلطة الفلسطينية تهدد نتنياهو: أي تحرك من جانب واحد لتطبيق السيادة على الضفة سيزيد التوتر وعدم الاستقرار

اعتقلت قوات الجيش شرطي فلسطيني قام عدة مرات بمهاجمة قوات الجيش بالحجارة وزجاجات المولوتوف بالقرب من قبر راحيل

القناة 7 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل فلسطيني في حي أبو سنينة بالخليل ضبط بحوزته سكين

إنقاذ قوة إسرائيلية دخلت عن طريق الخطأ بسيارة عسكرية قبل قليل إلى رام الله دون وقوع إصابات

لجيش أطلق منطاد مراقبة متطور عند مستوطنة حلميش شمال رب رام الله بهدف تكثيف جميع المعلومات وتعزيز حماية المستوطنين

القناة 12 العبرية:

أعيد السلاح الذي سرق من الجندي في جنين

ترامب لبوتين: لقد حان الوقت للسلام في الشرق الأوسط

ستبقى المجندة التي أصيبت في جنين في مركز هعيمك الطبي "مستشفى العفولة" حيث أنها تعاني من شرخ عميق في جبينها بعد أن تحطم زجاج السيارة عليها من رمي الحجارة

بالإجماع: تمت الموافقة على زيادة معاشات العجز

القناة 14 العبرية:

أعيدت الأسلحة المسروقة من محاولة القتل في جنين

في مهمة لحزب الله: دخل مواطن لبناني إلى "إسرائيل"

السيسي خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة هي الراعي الرئيسي لعملية السلام وتسعى لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

مرة أخرى: حريق ضخم في مشعل مصافي حيفا

إيران: "لا يحق لأحد منع وجودنا في سوريا"

والا العبري:

أفاد سكان منطقة حيفا وكريوت عن وجود لهب كبير وغير عادي في مجمع مصافي النفط في حيفا

تقارير من سوريا: أحد الأهداف التي هاجمتها "إسرائيل" فجر السبت كان يحتوي أيضا على قوات روسية لكن "إسرائيل" تعمدت فقط مهاجمة القوات الإيرانية

انقلاب سيارة عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب بيت شيمش دون وقوع إصابات

قوات الجيش ألقت القبض على فتاتين عربيتين في غور الأردن ضبطن يرتدين زي الجيش وضبط معهن مسدس