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واشنطن-الرسالة نت

كشفت وثيقة أمريكية عن أن مشروع الميزانية الفدرالية الأمريكية لسنة 2019 المالية نفقات على فتح سفارة أمريكية في القدس المحتلة.

وجاء في الوثيقة التي تم نشرها مساء الاثنين، أن "بناء مبنى السفارة الأمريكية في القدس سيكون من أولويات وزارة الخارجية الأمريكية فيما يخص تخصيص الموارد في المجال الأمني في السنتين 2018 و2019 الماليتين".

ولم تذكر الوثيقة ما هو المبلغ الذي من المقرر تخصيصه تحديداً على بناء السفارة.

تجدر الإشارة إلى أن سنة 2019 المالية تبدأ اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2018. ومن المقرر أن يبحث الكونغرس مشروع الميزانية الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى المشرعين.

وكان ترمب قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه قرر نقل السفارة الأمريكية لدى "إسرائيل" إلى القدس بعد أ أعلن عن قرار اعتراف بلاده بالقدس "عاصمة لإسرائيل" بنوفمبر، ما أثار احتجاجاً واسعًا في العالمين العربي والغربي.