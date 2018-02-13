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قلقيلية-الرسالة نت

خط مستوطنون في وقت متأخر من مساء الاثنين، شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين على جدران المنازل والمركبات وأعطبوا إطارات 5 منها وحطّموا إحداها، في المنطقة الشمالية من قرية جيت شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مصادر محلية من القرية أن مستوطني البؤرة الاستيطانية "جلعاد" اقتحموا قرية جيت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وقاموا بأعمال عربدة، وتخريب في شوارعها.

وأضافت المصادر أن المستوطنين كتبوا شعارات معادية منها: "الموت للعرب"، و"الترحيل الآن" على جدران المنازل، وعلى المركبات المتوقفة.

كما أعطبوا إطارات 5 مركبات مركونة في المنطقة، وحطموا مركبة تعود للمواطن علي مشهور رفعت يامين.