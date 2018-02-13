تصغير الخط تكبير الخط
الشاعر المغربي
نصرالدين خيامي بلمهدي
غزة 2017
....
إيش تقول
و العقل
صابه الجنون
م اللي بتشوفه
العيون
في الشاشات
و الشوارع
والكلام
في المجامع
و اللي مادين
المسامع
كلها و لا يبصرون
إللي بيشعلل فتن
و إللي يتكلم قانون
و إللي في عز المحن
روحة يوهبها المنون
و إللي يبني سجون
و يهدم
و في المياعة
يحط .. و يرسم
والوطن إتباع في لحظة
و كله من تحت
القانون
و الأفكار الهادمة
توصل
إعلانات .. و تلفزيونات
أما البناءة
فورا
تندفن من غير ممات
و السحت .. و الباطل
زيادة
صوت .. ولون
ويا البلادة
و القناعة
كنز خالد
صحصحوا
يا مواطنون