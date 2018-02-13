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الشاعر المغربي

نصرالدين خيامي بلمهدي

غزة 2017

....

إيش تقول

و العقل

صابه الجنون

م اللي بتشوفه

العيون

في الشاشات

و الشوارع

والكلام

في المجامع

و اللي مادين

المسامع

كلها و لا يبصرون

إللي بيشعلل فتن

و إللي يتكلم قانون

و إللي في عز المحن

روحة يوهبها المنون

و إللي يبني سجون

و يهدم

و في المياعة

يحط .. و يرسم

والوطن إتباع في لحظة

و كله من تحت

القانون

و الأفكار الهادمة

توصل

إعلانات .. و تلفزيونات

أما البناءة

فورا

تندفن من غير ممات

و السحت .. و الباطل

زيادة

صوت .. ولون

ويا البلادة

و القناعة

كنز خالد

صحصحوا

يا مواطنون

 