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الرسالة نت-ترجمة خاصة

قال وزير الحرب (الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان، إن إعادة أجهزة أمن السلطة سلاح الجنود الليلة الماضية يؤكد أن التنسيق الأمني عميق جداً في الضفة المحتلة.

وأضاف ليبرمان في تصريحات صحفية، "هناك كلمة جيدة لنفس التنسيق الأمني"، موضحاً أن السلطة الفلسطينية تدرك أن التعاون "مصلحة متبادلة ومشتركة، وكلانا نحافظ على التنسيق"، وفق قوله.

وتابع "أن الجنود مروا بحث صعب جدا في جنين، لكنهم في النهاية خرجوا أحياء بفضل التنسيق الأمني."

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية أعادت جنديين إسرائيليين بعدما تسللا إلى مدينة جنين، وسلمت قوات الاحتلال سلاح أحدهما بعدما سيطر عليه بعض الفلسطينيين.