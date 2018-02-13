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الرسالة نت - وكالات

بات من المنتظر عودة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إلى مدينة ليفربول الصيف المقبل، من أجل خوض مباراة ودية مع منتخب بلاده البرازيل على ملعب "أنفيلد رود" معقل "الريدز".

ورحل كوتينيو عن ليفربول إلى برشلونة خلال يناير الماضي، في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي، إذ سيحصل بموجبها على نحو 160 مليون يورو.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية, إن اللاعب البرازيلي الدولي سيشارك مع منتخب "السامبا" في مباراة ودية، على ملعب "أنفيلد"، يوم الأحد 3 يونيو المقبل ضد كرواتيا.

وأوضحت "ليفربول إيكو", أن المباراة تأتي في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2018، التي ستنطلق يوم 14 يونيو، وتستضيفها روسيا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الكرواتي طلب اللعب مع المنتخب البرازيلي, من أجل خوض تجربة ضد أحد منتخبات أمريكا اللاتينية، بعدما أوقعت قرعة المونديال كرواتيا مع الأرجنتين في المجموعة الرابعة بجوار كل من أيسلندا ونيجيريا.