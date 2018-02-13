تصغير الخط تكبير الخط

الضفة المحتلة- الرسالة نت

حصل المعلم جميل الدرباشي من مدرسة ذكور الخليل التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" على جائزة أفضل معلم في العالم من مؤسسة "School Enterprise Challenge" البريطانية لعام 2018، من بين أكثر من 5000 معلم متقدم للجائزة من 150 دولة في العالم، ضمن برنامج تحسين واقع التعليم في المدسة من خلال التعاونيات الطلابية.



كما حصل الدرباشي على مبلغ مالي ولقب سفير متنقل لتحسين التعليم في المناطق النائية في العالم.



وأهدى جميل الدرباشي فوزه الى الشعب الفلسطيني وجميع المعلمين في الوطن الذين يضحون من أجل تمييز واقع التعليم في المجتمع الفلسطيني، مهديا فوزه على وجه الخصوص الى مدير مدرسة ذكور الخليل وطلابها ومعلميها ومديرة التربية والتعليم في منطقة الخليل ايمان اشريتح وطاقم المشرفين، مقدرا جهود طاقم المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية.

