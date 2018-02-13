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الرسالة نت-إسماعيل الغول

طالب الاتحاد العام للهيئات الشبابية وحراك خريجون من أجل حلول عملية، بالعمل على إيجاد حلول طارئة وعاجلة للخريجين وتوفير فرص عمل لهم.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، نظمها الاتحاد وشارك فيها العشرات من خريجي الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة؛ للمطالبة بالحصول على "فرص عمل".

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظّمها حراك الخريجون، أمام مجلس الوزراء في غزة، لافتات تطالب بتوفير فرص عمل لهم.

وأكد محمد رمضان رئيس الاتحاد العام للهيئات الشبابية، ضرورة توفير فرص عمل للشباب الخريجين، بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الحمد لله بالإضافة لوجود وزيرين في قطاع.

وقال رمضان لـ "الرسالة نت"، إن الوقفة نظمت لإيصال رسالة كل شاب فلسطيني العاطل عن العمل، ولرفض أي مشروع تشغيل مؤقت للخريجين التي ووصفها "بالحلول التسكينية" لأنها تمضي ويعود الخريج بعد شهور بلا عمل.

وبين أن الخريجين "يطالبون بأدنى حقوقهم التي من المفترض أن توفرها لهم الحكومة بشكل طبيعي".

وطالب الحكومة الفلسطينية بحل مشكلة "البطالة في صفوف الخريجين، لما لها تداعيات سلبية على المجتمع الفلسطيني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".

ودعا رئاسة الوزراء لعمل مشاريع تنموية يستطيع الشباب الفلسطيني العمل من خلالها، عن طريق الحلول المستدامة لتضمن مستقبل الخريجين.