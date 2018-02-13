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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إسبانية, أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا", رفض الشكوى التي تقدم بها البرازيلي نيمار دا سيلفا ضد ناديه السابق برشلونة, بخصوص مكافأة تجديد عقده مع النادي "الكتالوني".

وقدّم نيمار دعوى أمام "الفيفا", طالب من خلالها برشلونة بدفع الجزء الثاني من مبلغ الـ26 مليون يورو، الذي يمثل مكافأة تجديد عقده مع الفريق العام قبل الماضي.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية, أن "الفيفا" رفض شكوى اللاعب، رغم عدم صدور بيان رسمي حول هذا الأمر حتى الآن.

وقالت "كادينا سير", إن الفيفا أقرّ بعدم أحقية نيمار في الحصول على المكافأة, بسبب فسخ عقده مع برشلونة خلال الصيف الماضي, من أجل الانضمام لباريس سان جيرمان.

يشار إلى أن برشلونة كان قد أوقف صرف مكافأة نيمار أوائل أغسطس الماضي، انتظارا لتحديد مصيره وحسم مسألة انتقاله إلى سان جيرمان من عدمها، وهو ما حدث في النهاية.