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الرسالة نت - وكالات

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", اختيار البلجيكي كيفن دي بروين لاعب شهر يناير في الفريق.

وكان دي بروين قد انتقل من فولفسبورغ إلى مانشستر سيتي مطلع موسم 2015-2016 مقابل 76 مليون يورو.

وخاض اللاعب 37 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، وأحرز 11 هدفا وصنع 18 أخرى.

وسبق لدي بروين أن خاض تجربة قصيرة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2013-2014، وشارك في 9 مباريات، لكنه لم يحرز أي هدف بقميص "البلوز".