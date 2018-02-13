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غزة- الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعاً عقدته لجنة المتابعة في الفصائل الوطنية والاسلامية مع لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة في قطاع غزة.



وأوضح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع عقد بهدف الاطلاع على واقع الوضع الصحي المأزوم، ووضع حلول حول هذه الأزمة.



يُذكر، أن وزارة الصحة، تعاني من أزمة خانقة، جراء نقص الوقود وإضراب شركات النظافة عن العمل، مما اضطر الوزارة إلى تأجيل 200 عملية جراحية مجدولة بسبب تراكم القاذورات في غرف العمليات جراء توقف شركات النظافة عن العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.



وأشار القدرة، إلى وجود 800 عامل نظافة في مرافق وزارة الصحة لم يتلقوا أجورهم للشهر الخامس جراء تراكم المستحقات المالية للشركات.

