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الرسالة نت - وكالات

احتفل فيديريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس بهدفه في مرمى فريقه السابق فيورنتينا، ليقود "اليوفي" للانتصار (2-0)، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإيطالي.

وكان احتفال بيرنارديسكي صاخبا، ولم يعر ماضيه مع "الفيولا" أي انتباه, لدرجة أن جماهير الأخير وجّهت صافرات الاستهجان ضده منذ الدقيقة الأولى للمباراة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز احتفالات لاعبي كرة القدم في الدوريات الأوروبية، ضد أنديتهم السابقة في العقدين الأخيرين فقد كان العديد منها تاريخي، والآخر صاخب.

1- رونالدو مع ميلان ضد الإنتر:

كان الظاهرة البرازيلية رونالدو دا ليما بمثابة معبود جماهير الإنتر لسنوات، قبل أن ينتقل لريال مدريد فور انتهاء منافسات كأس العالم 2002، وظل على الدوام ذكرى جميلة بالنسبة لعشاق النادي الأسود والأزرق، لكنه عاد بعد سنوات طويلة لملعب "سان سيرو" بقميص "الغريم" التقليدي لميلان، ولم يكتف بتسجيل هدف في شباك الإنتر، بل احتفل بوضع يده على أذنه وكأنه يقول: "اسمعوني صافرات استهجانكم".

2- هيغواين مع يوفنتوس ضد نابولي:

كلما عاد القناص الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى ملعب "سان باولو" بقميص يوفنتوس، فإنه لا يتوانى أبدا عن التسجيل والاحتفال بأهدافه، وهو يبرر ذلك بأن هذا الاحتفال موجه ضد أوريليو دي لاورنتيس رئيس نادي نابولي، الذي قال تصريحات استفزازية ضده.

3- إنزاغي مع ميلان ضد يوفنتوس:

انتقل القناص الإيطالي فيليبو إنزاغي من يوفنتوس إلى ميلان في عام 2001، وكتب لنفسه تاريخا جديدا مع "الروسونيري"، لذا فإنه احتفل بشكل جنوني عندما سجل لأول مرة في مرمى "اليوفي" في 22 مارس 2003، وقد انتهت المباراة بفوز ميلان (2-1).

4- راموس ضد إشبيلية مع الريال:

احتفل نجم دفاع ريال مدريد سيرجيو راموس بهدفه في مرمى إشبيلية في كأس إسبانيا العام الماضي بشكل كبير، رغم أنه النادي الذي اكتشفه وقدمه لعالم الشهرة والأضواء، وقد برر اللاعب احتفاله بأنه جاء ضد الجماهير التي شتمته فقط.

5- ليفاندوفسكي ضد دورتموند مع البايرن:

حاول النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ألا يحتفل كلما سجل مع بايرن ميونيخ في مرمى فريقه السابق بوروسيا دورتموند، لكنه أطلق العنان لنفسه واحتفل بعد هدفه من ضربة حرة مباشرة الموسم الماضي.

6 - فان بيرسي ضد أرسنال مع اليونايتد:

انتقل روبن فان بيرسي لمرحلة جديدة من مسيرته بعد خروجه من أرسنال إلى مانشستر يونايتد، وعندما سجل في مرمى "المدفعجية" أول مرتين لم يحتفل، لكنه بعد ذلك لم يراع أنه لعب 8 سنوات بقميص الفريق، واحتفل بهدفه في 10 نوفمبر 2013.