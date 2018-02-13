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غزة-الرسالة نت

أطلقت مؤسسة الرسالة للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، دورة الصحافة الاستقصائية، في مركز "الرسالة للتدريب"، بمشاركة 13 صحفي من قطاع غزة.

وقال محمد الدلو منسق مركز الرسالة للتدريب الإعلامي، إن الدورة تهدف إلى نقل مهارة الصحافة الاستقصائية، وإعداد التحقيقات الصحفية لصحفي قطاع غزة.

وأوضح الدلو أن مدربي الدورة من الصحفيين الاستقصائيين لدى مؤسسة الرسالة، والذي كان لهم دوراً بارزاً في إعداد التحقيقات الصحفية بقطاع غزة ونالوا عدداً من الجوائز محلية ودولية كان أخرها جائزتي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان.

وتمتد الدورة لسبعة لقاءات، يعطي كل لقاء مدرباً صحفياً ويغطي محوراً اساسياً في الصحافة الاستقصائية.