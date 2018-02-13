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غزة- الرسالة نت

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحريين أن إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، تتعمد في التقصير الطبي وإهمال العلاج، كأداة ووسيلة لتعريض الأسرى للموت البطيء، دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية والقواعد الإنسانية.

وقالت الهيئة في بيان وصل الرسالة نت، إن "عدة حالات مرضية صعبة تقبع في سجون الاحتلال، ومن بينها حالة الأسير الشاب أسامة حماد (22 عامًا) من مخيم قلنديا قضاء رام الله، والذي يعاني من الفتاق وآلام في الخصيتين بسبب مرض "الدوالي"، وقد تدهور وضعه الصحي عقب التحقيق معه في مركز توقيف "المسكوبية".

وأضافت أنه في كثير من الأحيان لا يستطيع الأسير الحركة من شدة الأوجاع، وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، إلا أن إدارة معتقل “النقب” تماطل في تحويله لإجراء الفحوص الطبية والخضوع للعملية، وتكتفي بإعطائه المسكنات.

وبينت أن الأسير جواد اشتية (42 عامًا) من قرية تل قضاء نابلس، يمر بوضع صحي صعب، فهو يعاني من مشاكل في الرؤية، إثر تعرضه لإصابة خطيرة في عينيه خلال الانتفاضة، وهو مهدد بفقدان بصره في حال لم تجر له عملية زراعة قرنية بأسرع وقت ممكن، لكن إدارة معتقل "جلبوع" لا زالت تماطل في تحديد موعد لإجراء عملية الزراعة.