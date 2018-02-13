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نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت صورة لوثيقة بخط يد رئيس الأركان الأسبق للجيش "الإسرائيلي" رفائيل إيتان يأمر فيها قائد سلاح الجو بقتل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بإسقاط الطائرة التي ستقلّه من سوريا إلى السعودية.

وحسب النص الوارد في هذا الأمر، فإن الجنرال إيتان يوجه أمرا مباشرا مفاده أن عرفات سيطير على ما يبدو من دمشق إلى السعودية في طائرة سعودية.

وأضاف أنه في مثل هذه الحالة يتم إسقاط الطائرة على أن يتم اختيار منطقة جيدة في الصحراء السعودية الأردنية.

وكان إيتان قد شغل منصب رئيس الأركان بين عامي 1978 و1983، وأشرف على الحرب الإسرائيلية على لبنان التي استهدفت منظمة التحرير الفلسطينية.

يذكر أن كتابا صدر حديثاً في الولايات المتحدة للخبير في شؤون المخابرات رونين برغمان كشف أن المخابرات الإسرائيلية حاولت مرارا اغتيال عرفات، وأنها اغتالت في تاريخها نحو ثلاثة آلاف من الفلسطينيين والعرب بينهم علماء وقادة وشعراء وأدباء.

المصدر : الجزيرة, الصحافة الإسرائيلية