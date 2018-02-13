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طهران - الرسالة نت

وتابع بأن "المسؤولين الروس اجتمعوا سرا خلال العام الماضي مع السعوديين والأتراك والإسرائيليين ووافقت روسيا على إجهاض مشروع إنشاء ممر إيراني يربط طهران بالبحر الأبيض المتوسط عبر سوريا وربما حصلت روسيا على بعض الامتيازات بسبب هذا الموقف".

واستطرد أن أذك كان ذلك يمثل نزاعا سريا بين روسيا وإيران، حول اثنين من خطوط أنابيب الطاقة الإيرانية التي تمتد من إيران إلى البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن روسيا نجحت في ضرب عصفورين بحجر واحد وهو إيقاف خطوط نقل الطاقة ( النفط والغاز ) الإيراني إلى أوروبا وإجهاض مشروع الممر الإيراني الذي يمتد من طهران إلى المتوسط.

يذكر أن الإيرانيين أطلقوا مشروعا تحت مسمى "خط الغاز الإسلامي" الذي تم إنجاز مراحل كبيرة منه في العراق وإيران ويمتد من إيران إلى العراق، مرورا بسوريا ولبنان والبحر الأبيض التوسط ليتم تأمين الغاز الأوروبي عبر ما يسمى "الهلال الشيعي بالمنطقة".