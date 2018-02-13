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دمشق - الرسالة نت

قالت الحكومة السورية، الثلاثاء، إن "إسرائيل" ستواجه "مفاجآت أكثر" في حال شنت هجمات مستقبلية على الأراضي السورية، وذلك بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 هذا الأسبوع.

وأسقطت الدفاعات السورية المضادة للطائرات المقاتلة الإسرائيلية خلال عودتها من غارات على الأراضي السورية يوم السبت.

وقال أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السوري: "ثقوا تماما أن المعتدي سيتفاجأ كثيرا لأنه ظن أن هذه الحرب، حرب الاستنزاف التي تتعرض لها سوريا لسنوات، قد جعلتها غير قادرة على مواجهة أي اعتداءات".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في دمشق: "إن شاء الله سيرون مفاجآت أكثر كلما حاولوا الاعتداء على سوريا".