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حلحول-الرسالة نت

أصيب مواطن وأفراد عائلته مساء الثلاثاء، إثر صدم مركبة شرطة "إسرائيلية" مركبتهم قرب بلدة حلحول شمال محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد ناشطون إعلاميون، بإصابة مواطن من عائلة أمر وزوجته وطفلته وشقيقه، برضوض وكدمات في أجسادهم بعد أن صدمهم جيب لشرطة الاحتلال بمنطقة الحواور في حلحول شمال الخليل.

ونقل نشطاء عن شهود عيان أن "حادث الاصطدام كان متعمداً".

ونُقلت الزوجة وطفلها وشقيقة زوجها المصابة إلى مستشفيات مدينة الخليل بإسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لتلقي العلاج، فيما تم احتجاز الزوج لدى قوات الاحتلال في مكان وقوع الحادث وهو مصاب.