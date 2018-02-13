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دبي - الرسالةنت

قُدمت لزوار معرض العروس بدبي كعكة على شكل عروس عربية ثمنها مليون دولار استغرق إعدادها خمسة أيام واستخدمت فيها ما يزيد عن ألف بيضة، علما بأنها سترمى بعد انتهاء العرض لأسباب صحية.

وصممت الكعكة على حجم عروس طبيعية رصعت بخمس قطع من الألماس النقي من عيار ثلاثة قراريط، يبلغ ثمن كل واحدة منها 200 ألف دولار.

وتقول المصممة البريطانية ديبي وينغهام التي صممت شكل الكعكة إن معرض العروس المتخصص في حفلات الزفاف وما يتعلق بها، اقترح عليها أن تصمم كعكة، وسرعان ما توصلت إلى فكرة الشكل الخاص بها، ومن هنا جاء التصميم على شكل عروس عربية.

وأضافت أن العروس وإن بدت "هزيلة جدا ونحيلة" فهي تزن 120 كلغ، مشيرة إلى أن كمية البيض المستعملة والمقدرة بألف بيضة "كبيرة بالتأكيد".

ولتزيين الكعكة استخدمت المصممة أيضا لؤلؤا قابلا للأكل وخمسة آلاف وردة من الحلويات المشكلة يدويا.

ولم توضع العروس للبيع وإنما خصصت فقط للعرض، ورغم أنها صالحة للأكل فإن نهايتها ستكون حزينة، حيث سيتم التخلص من الكعكة بعد انتهاء العرض لأسباب تتعلق بالنظافة المرتبطة بالصحة.

سكاي نيوز