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نابلس – الرسالة نت

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية سالم، شرق مدينة نابلس .

وقال أحمد جبريل الناطق الرسمي باسم للهلال الأحمر في نابلس في حديث صحفي إن طواقم الهلال الأحمر نقلت شاب أصيب برصاص حي في الفخذ الى مستشفي رفيديا الحكومي وقد وصفت اصابته بالمتوسطة، وذلك خلال مواجهات مع جنود الاحتلال، كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق تم تقديم العلاج لهم ميدانيا .

وقالت مصادر محلية الشاب محمد عودة (١٩عاما) أصيب بعد اندلاع مواجهات في المنطقة الجنوبية من القرية أثر قيام شبان بتحطيم زجاج عدد من سيارات المستوطنين على الطريق الالتفافي للقرية، حيث اقتحمت قوة من قوات الاحتلال واندلعت مواجهات مع عشرات الشبان في القرية.