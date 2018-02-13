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غزة- الرسالة نت

اللجنة الوطنية لدعم الأونروا تنهي تشكيل لجانها الداخلية

غزة- الرسالة نت

نظم المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني اجتماعات دورية للجان العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية لدعم الأونروا، معتبرا أن الحملة الوطنية لا زالت مستمرة.

وقال النائب أشرف جمعة رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس أن أعضاء اللجان الخمس وهي اللجنة السياسية، والقانونية، والعلاقات الدولية والإعلام، ولجنة الفعاليات والأنشطة، واللجنة الشعبية قد أنهوا تشكيل خطط عمل اللجان في الداخل والخارج، وخطوات عمل التنفيذ.

كما عُين منسق لكل لجنة من اللجان، وستتابع اللجنة عملها في فلسطين وخارجها، خاصة في المخيمات الفلسطينية في الخارج، لتحشيد الرأي العام ضد قرار ترمب، والحفاظ على حق العودة للاجئين قرار 194، ووقف ابتزاز الأونروا التي أنشأت لدعم اللاجئين.

وتسعى اللجنة على نشر الثقافة والوعي الوطني بين أبناء الشعب الفلسطيني، والضغط على أمريكا والاحتلال الإسرائيلي إعلاميًا، ودعم حملة المقاطعة (BDS) في كل العالم، وإظهار جرائم الاحتلال، وكشفها، ومتابعتهم قانونيا، وسياسيا.

كما تشرف على وتنظيم مسيرات العودة على الحدود مع الأراضي المحتلة، ومطالبة الأمم المتحدة بالوقوف على مسؤولياتها مع الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وتقرير المصير، وفك الحصار عن غزة.

وتؤكد اللجنة الوطنية لدعم الأونروا على أنها لن توقف نشاطها، ودعمها للأونروا إلا حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.