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غزة- الرسالة نت

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن قائمة أسماء وصور 9 مطلوبين لديها على خلفية عدد من القضايا الجنائية في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وكشفت الداخلية أن المطلوبين التسعة هم من عائلة واحدة وأسمائهم على النحو التالي:

1- مروان توفيق الديري، هوية رقم: 917359002

2- عماد محمد الديري، هوية رقم: 804325157

3- خليل إبراهيم الديري، هوية رقم: 803377894

4- صخر ناهض الديري، هوية رقم: 802388249

5- رامز خالد الديري، هوية رقم: 802136614

6- أحمد محمد الديري، هوية رقم: 401262332

7- راتب ماهر الديري، هوية رقم: 802233494

8- ياسر موسى الديري، هوية رقم: 402220123

9- تيسير أحمد الديري، هوية رقم: 401926837

وتُهيب الوزارة بالمواطنين لمن يعرف أي معلومات عن تحركاتهم أو أماكن تواجدهم الإبلاغ فوراً، وذلك عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو الاتصال عبر الرقم المجاني للشرطة (100) أو الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109).